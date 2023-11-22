قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن كل خطوة تتقدم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تقربهم أكثر من إمكانية تحرير المختطفين.

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، منذ قليل: «سنتوصل لتحرير المختطفين وسنظهر قوتنا للعالم»، معقبا: «عملياتنا الحربية قاتلة ونحقق هدفين هما تفكيك حماس عسكريا، وتقريب التوافق على اتفاق لاستعادة الرهائن».

وتابع: «مصممون على استكمال الحرب لتحقيق أهدافها والقضاء على حماس عسكريا وسلطويا، ملتزمون بتعميق عملياتنا من أجل ممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس».

وشدد على أن الصفقة الحالية أفضل بكثير مما عرض على الجانب الإسرائيلي قبل أسبوع، مضيفا: «القرار صحيح جدا وأباركه من أجل إعادة المختطفين خلال الأيام المقبلة، وصممت على إدخال بند بما سيحدث بعد إعادة المختطفين».

يُذكر أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.