قيادي شيعي عراقي: بقاء القوات الأمريكية يسبب إرباكا للوضع الأمني في البلاد

حذر زعيم شيعي عراقي بارز، اليوم الأربعاء، من أن بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء، ويسبب إرباكا للوضع الأمني وإعادة العراق إلى المربع الأول.

وقال هادي العامري رئيس منظمة بدر، في بيان صحفي: "نؤكد اليوم كما أكدنا ذلك مرارا وتكرارا ضرورة إخراج القوات الأمريكية وكل قوات التحالف الدولي من العراق فورا، إذ إن بقاءهم سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء العراقية الطاهرة، ويسبب إرباكا للوضع الأمني، وإعادة العراق إلى المربع الأول من عدم الاستقرار، وأن تواجدهم لا يوجد له أي غطاء دستوري أو قانوني".

وذكر: "إننا ندين وبأشد العبارات الاعتداءات الأمريكية الآثمة التي طالت فجر أمس، وهذا اليوم أبناءنا في الأجهزة الأمنية التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم، حيث يُعتبر هذا العمل الجبان انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، واعتداء آثما على كرامة العراقيين، ودليلا مضافا واضحا لا يقبل الشك على كذب الادعاءات الأمريكية بحصر تواجدهم في العراق بالمستشارين والمدربين".

وشدد العامري، أن ما جرى هو دليل قطعي على إن تواجدهم هذا، هو قتالي صرف سواء في قاعدتي عين الأسد وحرير، أو في باقي القواعد الأخرى.

وبحسب مصادر عراقية، فإن 5 من قوات الحشد الشعبي قتلوا بضربة أمريكية استهدفت مقرات للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل.

وسبق للقوات الأمريكية، أن استهدفت عجلة لمسلحي المقاومة الإسلامية في العراق "حركة حزب الله العراقي"، أمس، وتمكنت من قتل أحدهم وإصابة 4آخرين بجروح.

وتواصل "المقاومة الإسلامية" في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي، قصف القواعد العسكرية في العراق وسوريا التي تضم ثكنات للجيش الأمريكي حتى بلغ عدد الاستهداف نحو 60 استهدافا.