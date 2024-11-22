اعتقال شاب إيطالي في أستراليا حاول تهريب 15 كيلوجراما من مخدر الميثامفيتامين

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اعتُقل شاب إيطالي للاشتباه في محاولته تهريب 15 كيلوجراما من مخدر الميثامفيتامين إلى أستراليا، كانت مخبأة في أمتعته، وفقا لما أعلنته الشرطة اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية أن ضباط قوة الحدود الأسترالية عثروا على المخدرات يوم الأربعاء أثناء فحص الأمتعة في مطار سيدني.

وكان الشاب / 18 عاما / قد وصل على متن رحلة قادمة من أوروبا وتم اختياره للتفتيش.

وخلال تفتيش حقيبته، وجد الضباط حزما تحتوي على مادة بيضاء مخبأة داخل ثلاث أكياس بلاستيكية سوداء كبيرة. وأظهرت الاختبارات الأولية أن المادة هي ميثامفيتامين.

وأفادت الشرطة الاتحادية الأسترالية بأن المخدرات المصادرة كانت قابلة للبيع في نحو 150 ألف صفقة على مستوى الشوارع، بقيمة تقديرية تبلغ 13 مليون دولار أسترالي (5ر8 مليون دولار أمريكي).

وقال مورجن بلوندن، المسؤول في الشرطة الاتحادية: "بالرغم من كل المخاطر، ما زلنا نلقي القبض بانتظام على أشخاص يحاولون إدخال المخدرات غير المشروعة إلى بلادنا عبر المطارات".

وأضاف: "مهما كانت المحاولات معقدة أو مبتكرة، تعمل الشرطة الاتحادية وشركاؤنا دون كلل لمنع استخدام المطارات كجزء من سلسلة التوريد الإجرامية".