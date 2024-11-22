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90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا

الملك تشارلز
الملك تشارلز
د ب أ
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 7:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 7:06 ص

كشفت حسابات رسمية أن تكلفة تتويج ملك بريطانيا تشارلز بلغت 72 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار)، وهو ما تم سداده من أموال دافعي الضرائب.

وشملت الأرقام 3ر50 مليون جنيه إسترليني تكاليف من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة و7ر21 مليون جنيه إسترليني من وزارة الداخلية لتغطية تكاليف الشرطة لحدث "يحدث مرة واحدة في الجيل" في مايو 2023، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُوج تشارلز في كنيسة وستمنستر في مراسم حضرتها شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم. كما أقيم حفل موسيقي ضخم في قلعة وندسور في الليلة التالية.


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