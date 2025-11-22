اختُتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الحرية المسرحي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأُقيم حفل ختام الدورة، التي تحمل اسم المخرج سمير العصفوري، على مسرح مركز الحرية للإبداع، بحضور المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

و قال المخرج محمد مرسي، مؤسس المهرجان، خلال الحفل، إن المهرجان يعد امتدادًا للجيل الذهبي من المسرحيين الذين يواصلون دورهم في اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن وجوده ضرورة لإحداث حافز فني بين الشباب، موجّهًا الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية والبيت الفني للمسرح على تقديم الدعم لخروج المهرجان على مدار دوراته المتتالية.

وفي كلمته، أشاد المعماري حمدي السطوحي، بالمواهب الشابة المتسابقة ضمن عروض المهرجان، مؤكدًا أن الفوز يكمن في وهج الإبداع، إذ لا يوجد فائز وخاسر وإنما النجاح للجميع، مشيرًا إلى أن التطوير جارٍ في مقر مركز الحرية للإبداع، الأمر الذي يعود بالإيجابية على نشاط المسرح وبالتالي زيادة الدعم للمهرجان.

من جانبه، أعلن الفنان شادي الدالي، والكاتب ميسرة صلاح الدين جوائز مسابقة الدورة الـ11، إذ منحت لجنة التحكيم شهادات التميز لكل من الطفلة تاليا محمد عن عرض "ليل"، وسما سعد الدين عن عرض "سيلفي"، وسلطان حسين عن "آخر مرمى البصر"، وهايا حجازي وجاسر الفرن عن "ليلة القتلة"، وأحمد الجوهري عن عرض "ع السلم"، وآلاء وهبة عن عرض "كروج".

وفاز عرض "هل من أحد بالخارج"، إخراج إبراهيم حسن بجائزة سيدة المسرح العربي الفنانة الراحلة سميحة أيوب لأفضل عرض، وقيمتها ٧٥٠٠ جنيه.

فيما حصد العرض المسرحي "ليلة القتلة" إخراج أحمد عبد المولى، جائزة أفضل عرض (مركز ثانٍ)، والتي تحمل اسم المؤرخ والناقد الراحل الدكتور عمرو دوارة.

وذهبت جائزة مصطفى سالم لأفضل مؤلف إلى معتز عجمي عن نص "آخر مرمى البصر"، وجائزة سليمان عيد لأفضل إعداد درامي لأنس النيلي عن معالجة نص "هل من أحد بالخارج"، وفاز بجائزة أفضل إضاءة إبراهيم حسن عن عرض "هل من أحد بالخارج".

وحصد جائزة أفضل دراما حركية محمد صلاح عن عرض "ليلة القتلة"، وذهبت جائزة الموسيقار الراحل مدحت بسيوني لأفضل موسيقى إلى محمد إبراهيم عن الإعداد الموسيقي لعرض "ليلة القتلة".

واقتُسمت جائزة أفضل أزياء مناصفةً بين محمد شاكر عن عرض "هل من أحد بالخارج"، وندى علاء عن عرض "آخر مرمى البصر".

وفازت لينا عباس بجائزة الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ديكور عن عرض "كروج"، واقتُسمت جائزة الفنانة الراحلة ماريا ميشيل لأفضل ممثلة مناصفة بين لوجين حازم عن عرض "ليلة القتلة"، وبثينة علاء عن دورها في عرض "آخر مرمى البصر".

كما اقتُسمت جائزة الفنان الراحل لطفي لبيب لأفضل ممثل مناصفة بين سيف مرعي عن عرض "هل من أحد بالخارج"، وعلاء الوكيل عن عرض "آل ويلر"، وذهبت جائزة الفنان الراحل طارق نادر لأفضل مخرج إلى إبراهيم حسن عن عرض "هل من أحد بالخارج".

فيما كرّم المهرجان هذا العام مجموعة من فناني المسرح السكندري وهم: "المطرب والفنان إبراهيم الملاح، والفنان عادل شعبان، والكاتب أيمن فتيحة، والفنان محمد علي محمود، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل عاطف أبو شهبة".