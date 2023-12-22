تاو يضاعف تقدم الأهلي أمام أوراوا في مونديال الأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحرز بيرسي تاو، لاعب الأهلي، هدف فريقه الثاني أمام أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الجمعة، مع فريق أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وسجل تاو الهدف الثاني للأهلي أمام أوراوا في الدقيقة 24 بعد ضغط من الأهلي على دفاع أوراوا وتصل الكرة لبيرسي تاو ويسددها قوية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

ويعد ذلك الهدف الأول لبيرسي تاو في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، والثاني مع الفريق الأحمر وذلك بعدما سجل هدفًا أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في النسخة الماضية.

وسبق وسجل تاو هدفا في كأس العالم للأندية بقميص صنداونز الجنوب أفريقي، في نسخة 2016.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التتويج ببرونزية المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2006، 2020، 2021.