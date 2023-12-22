ناقلة نفط تبحر عائدة لقناة السويس تجنبا لهجمات الحوثيين

أقدمت ناقلة نفط، استأجرتها شركة «اكوينور إيه.إس.إيه» النرويجية، التي توقفت في البحر الأحمر قبل ستة أيام - عندما كثف المسلحون الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية – على الدوران وتبحر الآن عائدة نحو قناة السويس.



وتبحر السفينة "سونانجول كابيندا" شمالا، باتجاه قناة السويس بسرعة 13 عقدة، وفقا لعمليات تتبع الناقلات جمعتها وكالة «بلومبرج» للأنباء.



وتشير أبعاد الناقلة وعمقها في المياه، وحركاتها السابقة، إلى أنها تحمل حوالي مليون برميل من النفط الخام الأمريكي.



يشار إلى أن العديد من شركات الشحن البحري قد أعلنت عدم الإبحار في البحر الأحمر بسبب إطلاق الحوثيين باليمن صواريخ باتجاه إسرائيل واستهداف سفنها والسفن غير التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل.



وقال الحوثيون إن هذا الإجراء يأتي نصرة لشعب غزةالذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.



وردا على ذلك ،أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



من جانبه، هدد زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي، أمس الأول الأربعاء، قائلا: «أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية».



وفي رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، قال الحوثي: «نقول للدول الأوروبية، ليس على سفنكم التي لا تذهب إلى إسرائيل أي خطورة، لكن عندما تتورطون مع الأمريكي فأنتم تخاطرون بمصالحكم بكل ما تعنيه الكلمة».