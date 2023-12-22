تقدم ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، لفريقه أمام أوراوا ريدز الياباني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول بعد متابعة لتصويبة قوية من محمد هاني، من خارج منطقة الجزاء ارتدت من حارس المرمى، وتابعها مدافع الأهلي في الشباك.

بهدفه في مباراة اليوم، وصل ياسر إبراهيم لهدفه الثالث في مونديال الأندية، بعد ثنائيته في نسخة 2021 أمام الهلال السعودي 4-0، في مباراة المركز الثالث كذلك، والتي توج بها الأهلي حينها.

ويأتي ياسر إبراهيم في المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين العرب في مونديال الأندية خلف كل من حسين الشحات زميله في الفريق، محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق، وياسر الدوسري لاعب الهلال السعودي.

الأهلي يلعب مباراة اليوم بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي 2-0، فيما خسر أوراوا ريدز أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-0.

ويعسى الأهلي لتعويض خسارته في الدور نصف النهائي وتحقيق إنجاز جديد بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.