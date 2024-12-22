علق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة مساء السبت، مشيرا إلى أنها حملت رسائل مباشرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن أهم هذه الرسائل تتمثل أولا أن «في مصر يحدث عمل جاد وشغل» في قطاعات مثل الموانئ والزراعة.

وذكر أن الرسالة الثانية تشير إلى وجود نقاط تحتاج إلى تركيز أكبر، مثل قطاع الصناعة، منوها أن الرسالة الثالثة كانت تتعلق بعبء التنمية، وتكلفة التعليم والصحة.

وأشار إلى أن الرسالة الأخيرة حذرت من حملات الشائعات المستمرة من قبل جهات وهيئات خارجية تريد إلحاق الأذى بمصر، موضحا أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ورائدة تاريخيًا في كل المجالات.

وشدد أن عماد أي قوة دولة هو جيشها وقدرتها على الردع، مستشهدًا بتحطم جيوش قوية في المنطقة منذ حوالي 25 سنة كالجيش العراقي الذي تم تسريحه بقرار من الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر، واليوم الجيش السوري.

وأشار إلى أن استهداف مصر ليس وليد اليوم، قائلا: «مصر لأنها دولة كبيرة فهي مستهدفة ليس فقط في أيام الرئيس السيسي؛ لكن منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، في يوم من الأيام كانت هناك حوالي 20 إذاعة موجهة تهاجمنا».