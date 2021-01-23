مستشار الرئيس الجزائري: عازمون على مواجهة التحديات الإقليمية خاصة الأمنية

قال نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، إن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون عازمة على مواجهة كافة التحديات الإقليمية خاصة التحديات الأمنية التي تشهدها حدودها.

وأضاف برمضان - في تصريحات له اليوم السبت - أن المجتمع يعد شريكا وحليفا أساسيا في مواجهة تلك التحديات الإقليمية، من خلال تعزيز الروابط مع مؤسسات الدولة وتوعية الشباب بخصوص مواجهة تلك التحديات الإقليمية وأيضا حول الآفات الاجتماعية، خاصة المخدرات والأخبار المضللة التي تمس بمؤسسات الدولة.

وشارك برمضان اليوم في افتتاح لقاء وطني حول " دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تفعيل الشراكة الجمعوية من أجل نشر الوعي الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية بولاية بشار، جنوب غربي البلاد، بمشاركة أكثر من 400 شخص من مختلف أنحاء الجزائر.

من جانبه، قال سمير بوعزيز رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، التي نظمت اللقاء، إن "هذا اللقاء يعد وسيلة لإرساء شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والدولة لمجابهة التحديات الأمنية الهامة التي تواجهها البلاد، خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من بلدان الساحل الصحراوي والإتجار في المخدرات".

وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى إعداد مشروع مساهمة المجتمع المدني ضمن ديموقراطية تشاركية من أجل غرس الوعي الأمني في أوساط الأجيال الناشئة التي يتعين عليها أن تكون واعية بالأخطار المحيطة بالجزائر.