 مستشار الرئيس الجزائري: عازمون على مواجهة التحديات الإقليمية خاصة الأمنية - بوابة الشروق
السبت 23 يناير 2021 10:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

مستشار الرئيس الجزائري: عازمون على مواجهة التحديات الإقليمية خاصة الأمنية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 9:43 م

قال نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، إن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون عازمة على مواجهة كافة التحديات الإقليمية خاصة التحديات الأمنية التي تشهدها حدودها.

وأضاف برمضان - في تصريحات له اليوم السبت - أن المجتمع يعد شريكا وحليفا أساسيا في مواجهة تلك التحديات الإقليمية، من خلال تعزيز الروابط مع مؤسسات الدولة وتوعية الشباب بخصوص مواجهة تلك التحديات الإقليمية وأيضا حول الآفات الاجتماعية، خاصة المخدرات والأخبار المضللة التي تمس بمؤسسات الدولة.

وشارك برمضان اليوم في افتتاح لقاء وطني حول " دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تفعيل الشراكة الجمعوية من أجل نشر الوعي الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية بولاية بشار، جنوب غربي البلاد، بمشاركة أكثر من 400 شخص من مختلف أنحاء الجزائر.

من جانبه، قال سمير بوعزيز رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، التي نظمت اللقاء، إن "هذا اللقاء يعد وسيلة لإرساء شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والدولة لمجابهة التحديات الأمنية الهامة التي تواجهها البلاد، خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من بلدان الساحل الصحراوي والإتجار في المخدرات".

وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى إعداد مشروع مساهمة المجتمع المدني ضمن ديموقراطية تشاركية من أجل غرس الوعي الأمني في أوساط الأجيال الناشئة التي يتعين عليها أن تكون واعية بالأخطار المحيطة بالجزائر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك