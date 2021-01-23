حبس متهمين بإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج للرزيلة في الإسكندرية

قررت نيابتا "ثانٍ الرمل، والمنتزه" في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس شخصين، عاطلين؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشائهما وإدارتهما صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامهما بنشر عبارات وصورًا تروج لنشاطهما، مقابل مبالغ مالية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم حماية الآداب العامة، التابع لقطاع الأمن الاجتماعي، ومباحث الإنترنت، حول رصد الواقعتين، وبالتحري وتتبع نشاط المتهمين، المقيمان في نطاق دائرتي قسمي شرطة "أول المنتزه، وثانٍ الرمل"، تبين صحة المعلومات.

وجاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية، انتشار صفحتان على أحد المواقع التواصل الإجتماعي، عبر شبكة الإنترنت، تحتويان العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تروج وتبدي استعدادًا لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمان، حال تواجدهما في نطاق دائرتي قسم شرطة "ثانٍ الرمل، والمنتزه"، شرقي الإسكندرية، وبمواجهتها أقر في التحقيقات الأولية، أنهما قاما بإنشاء الصفحات الإلكترونية خصيصًا لذات الغرض.

وبتفتيش المقبوض عليهما، ضُبِطَ بحوزتهما هاتفين محمولين، يحويان العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة مع آخرين، بما يؤكد نشاطهما، فتم التحفظ عليهما، وتحرير محضرين بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.