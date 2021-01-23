أمين سر المشروعات بالنواب: قطاع المشروعات الصغيرة يخلق نموا سريعا للاقتصاد

قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نمو الدول النامية والمتوسطة والفقير قائم على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الاهتمام بتلك المشروعات هو قاطرة النمو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن أول خطوة للاهتمام بهذه القطاع كان من خلال إصدار قانون خاص به من مجلس النواب السابق، موضحة أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستحدثة بدأت في الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأسرع في توفير فرص العمل وتخلق نموًا سريعًا للاقتصاد، لافتة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية سيتم تفعيل القانون.

وأشارت إلى أن القانون منح حوافز ضريبية وتسهيلات جمركية وكذلك لتوفيق الأوضاع للمشروعات بالاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تسهيله لإجراءات تسجيل المشروعات.

وذكرت أن وزارة الصناعة وفرت مجمعات لإقامة المشروعات الصناعية بالمحافظات المختلفة، مضيفة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خفضت سعر كراسات الشروط من 2000 جنيه إلى 800 أو 500 جنيه، لتشيج الشباب لإقامة المشورعات.

ولفتت إلى ان جهاز تنمية المشروعات حل مشكلة إعداد دراسة الجدوى للمتقدمين لإقامة مشروعات، مؤكدة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية للقيادة السياسية في الوقت الحالي.

