كشفت جماعة الحوثي اليمنية، عن تفاصيل الغارات الأمريكية والبريطانية التي نفذت في وقت سابق من فجر الثلاثاء.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي (التي تسيطر على شمال اليمن ولا تعترف بها أي دولة سوى إيران)، إن الطيران الأمريكي البريطاني نفّذ 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وبحسب البيان العسكري الحوثي، شملت الهجمات 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.

وشدد سريع، على أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب، من دون أن يوضح طبيعة هذا الرد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء، أنها شنّت مع عدد من الدول الحليفة ضربات ضد 8 مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان، إنها في إطار الجهود الدولية المتواصلة للرد على تزايد أنشطة الحوثيين، نفذت ضربات على 8 أهداف" في مناطق سيطرة الجماعة.

وأضافت أن العملية شارك فيها القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مبيّنة أنها منفصلة عن مهمات تحالف "حارس الازدهار" الذي كانت واشنطن أعلنت تشكيله في 18 ديسمبر 2023، ويضم دولا أوروبية والبحرين، لمواجهة هجمات الحوثيين والحفاظ على خطوط التجارة البحرية.