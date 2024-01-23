انفجارات عنيفة في صنعاء إثر قصف أمريكي بريطاني على مواقع الحوثيين

هز دوي انفجارات عنيفة، مساء اليوم الإثنين، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إثر غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن قصفاً استهدف قاعدة الديلمي الجوية، ومعسكر الحفا، ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة".

وذكرت المصادر، أن انفجارات عنيفة سمعت، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، دون وقوع خسائر مادية وبشرية تذكر حتى اللحظة.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الحوثيين، استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة".

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع تلك الهجمات في البحر الأحمر.