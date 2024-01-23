كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها شرقي مخيم المغازي ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان القسام: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها».

وأضاف البيان: «بالتزامن، دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام».

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.