بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

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كشف تقرير صحفي فرنسي عن طلب كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، الرحيل عن قلعة العميد في الانتقالات الشتوية الحالية، رافضا الخروج في إعارة لأي فريق سعودي آخر.

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية طلب كريم بنزيما الرحيل عن الفريق مؤقتا بسبب الضغوط.

أضافت الوكالة في تقريرها أن بنزيما رفض اقتراح انتقاله لأحد الفرق السعودية على سبيل الإعارة.

وأكدت الوكالة الفرنسية من خلال مصدر داخل نادي اتحاد جدة على عدم شعور بنزيما بقدرته على تقديم أفضل ما لديه بسبب الضغط الحالي في اتحاد جدة.

في ذات السياق كشف تقرير صحفي بريطاني، عن استهداف تشيلسي ضم بنزيما على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تعود الأزمة بين بنزيما واتحاد جدة بسبب غياب الفرنسي عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد لباقي الموسم، ليقرر مارسيلو جاياردو استبعاده من المعسكر.