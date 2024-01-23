 بريطانيا: الأدلة الأولية تظهر أن الضربات ضد مواقع الحوثيين دمرت أهدافها - بوابة الشروق
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بريطانيا: الأدلة الأولية تظهر أن الضربات ضد مواقع الحوثيين دمرت أهدافها


نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:37 م

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية من الضربات، التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية، يوم الاثنين، ضد قدرات الحوثيين في اليمن، تظهر أن جميع الأهداف المقصودة دمرت.

وأضاف سوناك، أمام البرلمان، أن بلاده تعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة تستهدف التمويل المقدم للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع: "سنستخدم أقوى الوسائل المتاحة لدينا لقطع الموارد المالية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل هذه الهجمات".

وأكد أنهم يعملون "عن كثب مع الولايات المتحدة ونعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وكانت قوات أمريكية وبريطانية قد شنت هجمات جديدة في اليمن، يوم الاثنين، واستهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين، بالإضافة إلى قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران.


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