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لقي طفلان وبالغان حتفهم أمس الأربعاء، في حريق اجتاح مجمعا سكنيا في إحدى ضواحي مدينة كنساس سيتي بولاية ميسوري في درجات حرارة متجمدة.

وجرى الإبلاغ عن الحريق الساعة السادسة صباحا تقريبا في عمارات إندي ريدج في ضاحية إندبندنس.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء في المنطقة جيمي ووكر، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى العثور على الضحايا وبينهم طفلان كانا في الثالثة والثامنة من العمر، بعد إخماد الحريق.

وقال ووكر، إن الحريق ألحق أضرارا بـ22 وحدة سكنية. واستغرقت فرق الإطفاء أربع ساعات في إخماد الحريق في المجمع السكني وسط رياح بلغت سرعتها نحو 25 ميلا في الساعة ودرجات حرارة بلغت أكثر من 20 درجة مئوية.

ورفض ووكر، الإعلان عن أسماء الضحايا قائلا إنه جاري إبلاغ أقاربهم.

وقال إن 32 آخرين تشردوا، وتعرض رجلا إطفاء للإصابة بحروق أيضا. وأقام الصليب الأحمر مأوى طارئ.