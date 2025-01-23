ما هي وعود محمد بن سلمان لـ ترامب في ولايته الثانية؟

في اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي، ، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة توليه منصب الرئاسة، كانت الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية محور الحديث، للتشاور بشأن فرص شراكة اقتصادية جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووعد ولي العهد السعودي، الرئيس الأمريكي بأن لديه خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء أمس أن الأمير محمد نقل تهنئة الملك سلمان لترامب، مشيرا إلى أن المملكة تخطط لزيادة الاستثمارات في السنوات الأربع المقبلة.

وشهدت فترة رئاسة ترامب الأولى تقارباً ملحوظاً بين واشنطن والرياض، حيث كانت السعودية أول وجهة خارجية له في عام 2017، وهي الزيارة التي شهدت استقبال لافت في الرياض تضمن رقصات السيوف وعروضا عسكرية، مما عكس أهمية العلاقة بين البلدين في مجالي الأمن والطاقة.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى كان هناك العديد من المحاولات تعزيز التعاون بين الطرفين، حيث عقدت السعودية شراكات مع منظمة ترامب، وتضمنت الاستثمارات عقود بناء واستثمارات مباشرة.

وفي عهد الرئيس السابق بايدن بدأت العلاقات بين البلدين بشكل متوتر، حيث انتقد بايدن المملكة بسبب سجل حقوق الإنسان، لا سيما في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. ومع ذلك، عمل الطرفان على تحسين العلاقات لاحقا عبر التفاوض بشأن صفقة شملت الاعتراف السعودي بإسرائيل مقابل اتفاقية دفاع أمريكية وبرنامج نووي مدني سعودي- حسب فرانس 24.

لكن الحرب التي اندلعت في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تجيد المفاوضات المتعلقة بهذه الصفقة، مما عكس تعقيد العلاقات الإقليمية والدولية بين الأطراف المعنية.