مهرجان الإسماعيلية الدولي يطلق مسابقة ذاكرة المدنية بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هاله جلال، عن تنظيم مسابقة خاصة عنوان "ذاكرة المدنية"، بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري، وتحت إشراف المخرج والمنتج شريف فتحي سالم، وتستهدف المسابقة طلاب السنة الثالثة في الكليات ذات التخصصات الفنية والإعلامية، لتشجيعهم على إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة تعكس موضوعات ترتبط بالهوية والذاكرة المدنية.

ويتضمن برنامج المسابقة ورشة مجانية في صناعة الفيلم التسجيلي القصير، يحاضر خلالها: المخرجة حنان راضي، المخرجة تغريد العصفوري، مدير التصوير ورئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما الدكتور محمد شفيق، المونتيرة منى عبد الربيع، مهندس الصوت مهاب عز.

وتُعقد بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025، حيث تقام الورشة على مدار ثلاثة أيام، ويعقبها مرحلة تصوير الأفلام التي يتعين تسليمها قبل انطلاق الدورة الـ26 للمهرجان في 5 فبراير المقبل.

وسبقت الورشة، اليوم الخميس، جلسة تمهيدية بمقر التنسيق الحضاري بالقلعة، بحضور رئيس الجهاز المهندي محمد أبو سعدة والمخرجة هالة جلال، والمخرجة تغريد العصفور، والمخرج شريف فتحي سالم لتعريف الطلبة بالموضوعات المرشحة للأفلام، والتي ستتنافس خلال أيام المهرجان على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري.

يقدم المهرجان دعمًا كاملاً للمشاركين، بما في ذلك تصاريح التصوير والإقامة خلال فترة المهرجان.