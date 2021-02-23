الرعاية الصحية: نستهدف تطعيم 1366 فردا من الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات الهيئة بالأقصر وبورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التابعة لها والمخصصة لعزل وعلاج حالات كورونا بمحافظتي بورسعيد والأقصر باللقاح الخاص بفيروس كورونا، موضحة أنه من المستهدف تطعيم 1366 من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات (المبرة، الحياة بور فؤاد) ببورسعيد، وكذلك مستشفى (العديسات) بالأقصر، والذين خصصتهم لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الهيئة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر، على مدار الساعة، ولفتت إلى أن التطعيم اختياري حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني من أمراض أو ظهرت عليه أية أعراض مرضية.

وأفادت الهيئة بأن الطعوم آمنة تماما وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

وشددت الهيئة العامة للرعاية الصحية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات المخصصة للعزل والعلاج لفيروس كورونا، والذين هم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، وأكدت أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحا كبيرا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.