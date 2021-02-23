الآثار: بحث آليات نقل مركب خوفو من متحفها بالأهرامات لعرضها بالمتحف الكبير

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قال الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إنه من المقرر خلال الفترة القادمة نقل مركب خوفو الموجودة حاليا بمتحفها بمنطقة آثار الجيزة، وذلك تمهيدا لعرضها في مبنى خاص بها ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف.

وأشار عباس - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى عقد اجتماع اليوم لبحث خطوات نقل مركب خوفو إلى جانب آلية نقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف.

وأوضح أن الاجتماع ناقش آخر ما توصلت إليه تطورات العرض المتحفي بالمتحف الكبير بصفة عامه، وعملية عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل القاعات المخصصة لها.

وأفاد بأنه تم كذلك استعراض آخر مستجدات عملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.