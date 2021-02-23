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يستأنف مجلس النواب يوم الأحد القادم جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وعلى مدار 3 أيام، لنظر عدد من مشاريع القوانين وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وسيناقش المجلس، خلال الجلسة العامة الأحد القادم، تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وستشهد جلسة الأحد، مناقشة النواب لتقارير اللجان النوعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وسيعقد المجلس جلساته العامة الاثنين القادم لمناقشة تقارير اللجان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وسيناقش النواب تقارير اللجان بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وفي جدول أعمال المجلس الاثنين أيضا يناقش النواب تقارير اللجان بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020.

وسيناقش النواب الثلاثاء القادم، خلال الجلسة العامة، تقارير اللجان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، كما يتم في الجلسة العامة ذاتها، مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من جانب عدد من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف محافظات الجمهورية.