أوربان بصدد الموافقة على صفقة أسلحة للسويد قبيل تصويت مجري على انضمام ستوكهولم للناتو

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن المجر والسويد على وشك توقيع اتفاق رئيسي في مجال الصناعة الدفاعية مما يمهد الطريق للبرلمان في بودابست للمصادقة، مطلع الأسبوع المقبل، على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر أوربان، الذي يستضيف نظيره السويدي أولف كريسترسون اليوم، في مقابلة إذاعية، أن الاتفاق سيمثل آخر إجراء مطلوب لإقناع نواب حزبه بدعم مساعي السويد للانضمام إلى الحلف العسكري.

يشار إلى أن تصويت البرلمان المجري يوم الاثنين المقبل يمثل الموافقة النهائية المطلوبة لانضمام السويد للناتو، وهو ما من شأنه أن يدعم دفاع عن جبهته الشرقية، في أعقاب انضمام فنلندا في أبريل المقبل.