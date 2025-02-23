أشاد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، بموقف المغربي أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي، بعدم احتفال الأخير بهدفه الذي سجله في شباك فريقه السابق الزمالك.

ورفض أشرف بن شرقي، الاحتفال أمام جماهير الزمالك، بعدما سجل هدفا في لقاء الفريقين، في الدوري المصري.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي الأول ضد الزمالك في الدقيقة الـ 72 برأسية متقنة، عقب عرضية المهاجم نيجك جراديشار.

وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بن شرقي ده لاعب محترم، عشان رفض يحتفل بهدفه في شباك الزمالك».

وأضاف: «بن شرقي من نوعية اللعيبة اللي جمهور الزمالك بيقدرها حتى لو راحت النادي الأهلي، عشان بيصون العشره وبيفتكر الأيام الجميلة مع الأبيض، وأن النادي ده سبب في توهجه».

يشار إلى أن مباراة الأهلي والزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في القمة التي جمعتهما سويا اليوم في إطار الجولة ال15 من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.