ـ جولة لتفقد اعمال تطوير موقع ورشة النحت .. وتكريم الفنانين المشاركين

ـ حمدي السطوحية يؤكد على أهمية استثمار النجاح الذي تحقق وإقامة ورش فنية للشباب تمتد على مدار العام

ـ عمرو لاشين: السيمبوزيوم حدث ثقافي فني عالمي يعزز مكانة أسوان كمركز للإبداع الفني

اختتمت مساء أمس (السبت) فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الحدث الأبرز في مجال النحت على الجرانيت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ويجمع نخبة من الفنانين المصريين والدوليين في مدينة أسوان.

بدأت مراسم الختام بالجولة التفقدية التي قام بها المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام الدورة الجديدة، وذلك بحضور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعضو اللجنة العليا للملتقى والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة.

حيث استمع الحضور لشرح للأعمال الفنية المنجزة، والتي عكست مدى التميز والإبداع الذي شهده السيمبوزيوم هذا العام د بموقع ورشة العمل بجوار متحف النوبة والتي وتبلغ مساحته ١٤٠٠ متر مربع تقريباً على مستويين، والتي شهدت هذا العام لإعادة تخطيط وتطوير، في إطار الاستعداد لبداية العقد الرابع من عمر السيمبوزيوم، يتحول الموقع بعد الانتهاء من الدورة الحالية إلى معرض للأعمال الفنية النحتية، حيث استعرض الحضور أعمال تطوير الموقع والتي تم إنجازها بالتوازي مع نشاط السيمبوزيوم، بعد حصول وزارة الثقافة على حق انتفاع للأرض من محافظة أسوان. والتي تتيح تحول الموقع إلى معرض للأعمال النحتية الفنية طوال العام.

في فعاليات حفل الختام، استعرض المعماري حمدي السطوحي العلاقة الفريدة بين الفنان وكتلة الجرانيت، متسائلًا: "ماذا تريد قطعة الجرانيت أن تكون؟"، ليؤكد أن دور الفنان هو الكشف عن الجمال الكامن داخل الحجر ومساعده قطعة الجرانيت لأن تكون عمل فني مميزاً.

و أشار إلى أهمية استثمار النجاح الذي حققه السيمبوزيوم هذا العام من خلال أنشطة وورش فنية ممتدة على مدار العام، وهذا ما يسعى الصندوق إلى تحقيقه مع باقي الشركاء.

وثمن دور محافظة أسوان، والتي كان لها كبير الأثر في نجاح هذه الدورة.

من جهته، ألقى المهندس عمر لاشين، نائب محافظ أسوان، كلمة نيابة عن اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان، أكد فيها على أهمية السيمبوزيوم كحدث ثقافي وفني عالمي يعزز مكانة أسوان١١ كمركز للإبداع الفني، كما أشار إلى جهود المحافظة في دعم هذا الحدث وتطوير المتحف المفتوح، ليصبح وجهة سياحية وفنية رائدة.

وفي كلمته، أعرب المعماري أكرم المجدوب، القوميسير العام ، عن فخره بنجاح دورة هذا العام، مشيدًا بتفاني الفنانين والمنظمين الذين ساهموا في خروج الحدث بصورة مشرفة.

واختُتم الحفل بتكريم الفنانين المشاركين والعمال المساعدين، تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الدورة وإثراء المشهد الفني المصري والدولي.