 قبيل حفل الأوسكار أنورا يفوز بثلاث من جوائز الروح المستقلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبيل حفل الأوسكار أنورا يفوز بثلاث من جوائز الروح المستقلة


نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 6:01 ص

هيمن فيلم "أنورا"، الأوفر حظا للفوز بجائزة أوسكار، مساء السبت على جوائز الروح المستقلة وحصل الفيلم الذي أخرجه الأمريكي شون بيكر على ثلاث جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج كما فاز بطل الفيلم مايكي ماديسون بجائزة أفضل ممثل. 

وأصبح الفيلم، الذي يتناول حياة عاملة في مجال الجنس من بروكلين وعلاقتها العاطفية السريعة مع ابن أحد الأوليجارشيين الروس، في الأسابيع الأخيرة من أبرز المرشحين لحصد الجوائز.

وتعد جوائز الروح المستقلة، التي أقيمت في خيمة على شاطئ البحر في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمثابة الأخت غير الرسمية والأكثر تمردا لجوائز الأوسكار، حيث يجري فيها الاحتفال بأفضل الأعمال في السينما والتلفزيون المستقل.

واثناء تسلمه جائزة أفضل مخرج، تحدث شون بيكر بحماس عن صعوبة صناعة الأفلام المستقلة في ظل صناعة لم تعد قادرة على تمويل الأفلام الأكثر جرأة.
 


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