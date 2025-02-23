قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة أطلقت أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، بخروج 470 شاحنة محملة بالمساعدات من 10 محافظات بواقع 30 إلى 40 شاحنة من كل محافظة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» أنه من المقرر إطلاق قافلة أكبر في منتصف شهر رمضان، تشمل باقي المحافظات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وصندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي، وذللك عبر جمع التبرعات من رجال الأعمال والأحزاب.

وأشارت إلى أن هناك قوافل أخرى تجري بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا في القرى خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن الدولة وصلت إلى 8 آلاف منفذ في المحافظات، بين الحكومة والقطاع الخاص، تقدم سلعا بأسعار مخفضة.

وأضافت أن المحافظات تشهد نجاحا كبيرًا في تجربة تنظيم 243 سوقا لليوم الواحد، والتي تتواجد خلال يومي الإجازة الأسبوعية؛ بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.