مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه ليفربول، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والتي تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد.

ويحتل ليفربول، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 61 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وبمباراة أقل من ليفربول المتصدر.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي و جوسكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كيفين دي بروين وفيل فودين.

الهجوم:سافينيو، جيرمي دوكو وعمر مرموش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ستيفان أورتيجا، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، جاك جريليش، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، فيتور رييس، ماتيوس نونيز وجيمس ميكاتي.