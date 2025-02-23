محاضرة قوية من كولر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على الاجتماع بلاعبي الأحمر بعد التعادل بهدف لمثله أمام الزمالك، وذلك داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، إذ توجهت حافلة الفريق من استاد القاهرة إلى مقر النادي مباشرةً.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الزمالك بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري العام.

وانتقد مارسيل كولر أداء بعض لاعبي الأهلي في المباراة، محملًا إياهم مسئولية إهدار نقطتين كانا في المتناول بعد التقدم في النتيجة على الزمالك، مؤكدًا على أهمية استعادة الانتصارات في الفترة القادمة.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد أدينا بشكل جيد في الشوط الأول، وكانت المباراة عادلة في الشوط الثاني. كنا نتمنى الفوز ولكن المنافس كان قويًا أيضًا".

وأضاف المدرب السويسري: "هذه مباراة قمة بين المركزين الثاني والثالث في الدوري ومن الطبيعي أن تكون حدة هذه المباريات عالية.. ليس من الطبيعي أن نفوز بهذه المباراة بـ 5 أو 6 أهداف، من لديه وصفة الفوز بمثل هذه النتائج فليرسلها لي".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "ارتكبنا خطأ دفاعيا في هدف تعادل الزمالك ولكن هذه الأخطاء وواردة في كرة القدم لأن القرار يتم اتخاذه في ثانية، والخطأ وارد في التنبؤ بمسار الكرة، ولكن لم يكن يجب أن نتلقى هدفًا كهذا".