رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة يدعو لمؤتمر عام للتمويل: لم تتقدم جهة دولية أو عربية لإعادة الإعمار غير مصر

دعا رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة زاهر كحيل، نقابة المهندسين المصريين لتبني مؤتمر عام لتمويل إعمار قطاع غزة، وذلك قبل القمة العربية الطارئة التي من المقرر عقدها يوم 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف "كحيل"، خلال كلمته في الندوة المتخصصة التي عقدتها نقابة المهندسين بمقرها العام بشارع رمسيس، تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، أنه حتى الآن لم تتقدم جهة دولية أو عربية لإعادة إعمار القطاع غير مصر.

وأشار رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، إلى أن الفلسطينيين تلمسوا روابط حديدية في مصر لرفض مخطط تهجيرهم، بالإضافة لمباردة من المهندسين المصريين لإعادة الإعمار.

وأوضح أن الأساس هو الخروج بخطة لإعمار غزة يرجع لها الجميع، تشمل الأسس المعمارية والتخطيط والبعد التراثي والثقافي للإعمار، مردفًا أن غزة كانت من أقدم مدن العالم، لكن الاحتلال أبادها عن بكرة أبيها، بمسح الجامعات ونصف المدارس، وقصف جميع المساجد.