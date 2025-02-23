الرئيس الإيراني: حزب الله حي وسيواصل المسار نفسه

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، بأن "حزب الله اللبناني لا يزال حيا، وسيواصل هذا المسار المشرّف بقوة وصلابة أكبر"

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم وجه بزيكشان التحية لزعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، وأعضاء الحزب الذين استشهدوا مؤخرًا على يد إسرائيل، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني إنه "رغم أن فقدان نصر الله يعَد فاجعة كبرى، فإنه لن يعيق مسيرة المقاومة، والاعتقاد بأن رحيله سينهي المقاومة ليس سوى وهم فارغ؛ فحزب الله لا يزال حيًا، وسيواصل هذا الطريق المشرّف بقوة وصلابة أكبر".

وشدد الرئيس الإيراني على أنه "لا شك أنه طالما بقي الظلم والعدوان والاستبداد، فسيظل هناك رجال عظماء مثل نصر الله، الذين سيقفون في وجهه ولن يسمحوا للمعتدين والطغاة بتحقيق أهدافهم الشريرة".

وكان الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، قد قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر 2024، في عملية اغتيال أعلن عنها الجيش الإسرائيلي لاحقًا.

وشهدت بيروت، اليوم، تشييع نصر الله وهاشم صفي الدين، بحضور وفود رسمية من دول مختلفة، بينها وفد إيراني رفيع المستوى، وسط إجراءات أمنية مشددة.