إسلام أباد ترحب برسالة الهند بمناسبة العيد الوطني لباكستان

رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، برسالة من نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني الباكستاني، بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين الجارتين جراء تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها.



وقال خان، في تغريدة في وقت متأخر من أمس الجمعة: "أرحب برسالة رئيس الوزراء مودي لشعبنا، في خضم احتفالنا بالعيد الوطني الباكستاني، أعتقد أنه حان الوقت لبدء حوار شامل مع الهند للتصدي لكل القضايا وحلها، خصوصا القضية المركزية لكشمير وإقامة علاقة جديدة قائمة على السلام والرخاء لشعبينا"، مضيفا أن رسالة مودي تتضمن "تحيات" و"أطيب الأمنيات" لشعب باكستان.



وبعث رئيس الوزراء الهندي برسالة بعد أيام من استئناف الدولتين التواصل الدبلوماسي، ومناقشة فتح ممر وحدود جديدة للسماح للسيخ بزيارة أحد أضرحتهم الأكثر تقديسا في باكستان.



وقال الرئيس عارف علوي، خلال استعراض عسكري اليوم السبت، إن "باكستان تحترم سيادة كل الدول وتتمنى السلام"، يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هو ضيف شرف الاستعراض.