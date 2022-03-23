استئناف التداول في بورصة موسكو للأوراق المالية غدا



تستأنف بورصة موسكو للأوراق المالية التداول غدا الخميس بعد فترة إغلاق قياسية امتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، بهدف حماية المستثمرين المحليين من تأثيرات العقوبات الغربية الشديدة على أسعار الأسهم الروسية.

وبحسب بيان بنك روسيا المركزي سيبدأ غدا تداول أسهم 33 شركة روسية منها بعض أكبر الشركات الروسية مثل جازبروم للغاز الطبيعي وسبيربنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى إعلان بورصة موسكو أمس حظر عمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض الشركات الكبرى، باعتباره إشارة إلى قرب إعادة فتح البورصة التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال بيان لبورصة موسكو أمس إن المستثمرين لن يسمح لهم بالمراهنة على تراجع سعر أسهم حوالي 30 شركة روسية منها جازبروم العملاقة للغاز الطبيعي ولوك أويل للنفط وبنك سبيربنك ونوريلسك نيكل للتعدين وروسنفط للنفط وبعض السندات الدولية.

يذكر أن بورصة موسكو للأوراق المالية مغلقة منذ يوم 28 شباط/فبراير الماضي، وحتى اليوم وهي أطول فترة إغلاق للبورصة في تاريخ روسيا الحديث.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي من العقوبات الدولية التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وتحد من قدرة موسكو على الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي واستخدام نظام التعاملات المصرفية الدولي سويفت.