وزير الري يشارك فى جلسة المجموعة الإقليمية العمل معا من أجل الماء

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل الماء .. مصدر الحياة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك.

وأشار سويلم لأهمية انعقاد المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل المياه"، والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١.

ولفت إلى أن هذه المجموعة تعد قصة نجاح للتعددية ومراعاة قيم الأمم المتحدة، حيث اجتمعت البلدان الثمانية عشر في المجموعة الأساسية من مناطق مختلفة حول العالم للعمل بشكل جماعى لتعزيز أجندة المياه ورفع الطموح العالمي قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

واستعرض سويلم مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث أصدرت البيان الإقليمي المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسي بلغ ١٦٨ دولة و١١ منظمة، كما نظمت المجموعة احتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمي ٢٠٢٢، كما قدمت عددا من البيانات المشتركة خلال الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣.

وأكد التزام المجموعة القوي بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خاصة بالدول التى تعاني من الندرة المائية والبلدان النامية التي تعتبر الاكثر احتياجا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستويات كافة.