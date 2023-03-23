بي بي سي تتعقب الصديقة التي تقنع الطالبات بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية

وكانت شارمينا زميلة شميمة بيغوم، في بيثنال غرين، شرق لندن، عندما اختفت فجأة في ديسمبر 2014. وكانت قد هربت للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في سوريا.

وبعد شهرين، لحقت شميمة وصديقتان أخريان بزميلتهما السابقة في المدرسة إلى ما يسمى بالخلافة التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتزوجت شميمة من مقاتل في تنظيم الدولة وأنجبت ثلاثة أطفال، ماتوا جميعا. وبعد انهيار داعش في عام 2019، عُثر عليها تعيش في مخيم في سوريا، وجُرّدت من جنسيتها البريطانية.

وتؤكد شميمة أن شارمينا هي التي أقنعتها بالانضمام إلى داعش والسير على خطاها.

وتعقبت بي بي سي شارمينا بيغوم بعدما تلقت معلومات حول حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تستخدمه.

وخلال حواراتنا معها، ادعت شارمينا أن صديقتها السابقة كانت "مجرد شخص آخر يعيش على الإعانات".

وتقول إن شميمة جاءت إلى سوريا فقط لأنها "تبعت صديقاتها إلى ما أصبح أكبر بؤس في حياتها".

وعلى الرغم من التكهنات بأن شميمة بيغوم عملت في الحسبة - الشرطة الدينية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية - وصنعت أحزمة ناسفة، تقول شارمينا إن مثل هذه النظريات كانت "إهانة".

وتقول إن شميمة لم تكن تغادر منزلها إلا عندما كان زوجها بعيداً، لأنه لم يكن يسمح لها بالخروج.

وفي حواراتها مع بي بي سي، سخرت شارمينا من شميمة ووصفتها بأنها فاشلة وكافرة، قائلة إنها دمرت صورة النساء اللواتي انضممن إلى داعش.

وقال عضو سابق في داعش لبي بي سي إن شارمينا متعصبة حتى بمعايير داعش. وعندما سُئلت عما إذا كانت نادمة على الانضمام إلى داعش، تجنبت شارمينا السؤال، قائلة فقط إنها لا تريد العودة إلى بريطانيا والذهاب إلى السجن.

ومن الصعب معرفة مدى جدية وصف شارمينا لأنشطة صديقتها السابقة في المدرسة، بالنظر إلى محاولات شميمة القانونية للعودة إلى المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت شميمة إن صديقتها السابقة لعبت دوراً كبيراً في إقناعها بالسفر إلى سوريا في المقام الأول.

وقالت: "كانت شارمينا، كما تعلمين، تتحدث إلينا وجهاً لوجه حول القدوم للانضمام لداعش".

وأضافت: "تم التلاعب بي للاعتقاد بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وتم التلاعب بي بالأكاذيب حول المكان الذي سأذهب إليه وماذا سأفعل".

وتابعت: "أعني، في رأيي، أنه على الرغم من أن شارمينا ربما لا تزال متطرفة، إلا أنني أعتقد أنها كانت هي الأخرى ضحية لداعش".

وكانت شميمة نفسها قد اعترفت في السابق بانضمامها إلى جماعة إرهابية عندما فرت من بريطانيا، وتتفهم تماما الغضب الشعبي تجاهها.