جلسة استماع عاصفة لبوريس جونسون أمام مجلس العموم بشأن فضيحة بارتي غيت

وعرض جونسون صورة له وهو محاط بمسؤولي الحكومة ويتناول شرابا معهم أثناء حفل لتوديعه، قائلا إن طواقم العمل في رقم 10 داوننغ ستريت لا يمكن أن يحاطوا "بسياج مكهرب خفي".

وأضاف: "سوف ينجرفون من حين لآخر إلى مدارات بعضهم البعض"، مؤكدا أن "التباعد الاجتماعي المثالي لا يمكن رؤيته في هذه الصورة، لكن إنكاره كان انتهاكا للإرشادات".

وتابع: "أعتقد أنه كان ضروريا إلى حدٍ كبيرٍ لأغراض العمل"، متحدثا عن التجمع الذي نُظم لمدير الاتصالات المنتهية ولايته في مقر الحكومة لي كاين في نوفمبر 2020.

وأضاف: "كنا نتبع القواعد قدر استطاعتنا - وهو ما كانت القواعد تنص عليه".

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق لبرنارد جينكين إنه كان يقصد التجمع الذي نُظم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021 عندما كان يتحدث إلى أعضاء البرلمان عن الالتزام بالقواعد.

وقال جينكين: "أعتقد أنه يجب على أن أؤكد أنه إذا قلت كل ذلك أمام مجلس العموم في ذلك الوقت، فكان من المحتمل ألا نجلس هنا في هذا الموقف الآن، لكنك لم تفعل".

وعندما سأله عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض آندي كارتر عما إذا كان يجب عليه تقديم تلك الحجج في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء السابق: "ربما لو كنت قد أوضحت ما كنت أعنيه، وما كنت أشعر به، وما كنت أؤمن به فيما يتعلق بالالتزام بالقواعد - لكنت في موقف أفضل الآن".

لحظات هامة في الجلسة

وقال جونسون إن الإجراءات لتي اتبعت لتأكيد ما إذا كان قد ازدرى البرلمان "غير عادلة بشكل واضح". وزعم أن النواب "لم يكتشفوا أي شيء يشير إلى أنه تم تحذيري مسبقا من أن الأحداث التي وقعت في مقر مجلس الوزراء كانت غير قانونية".

ورفضت هارييت هارمان اتهامات بالانحياز، قائلة إن أعضاء البرلمان "يتركون مصالحهم الحزبية على باب اللجنة" علاوة على اتهامات أخرى رددها أنصار رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بأن هذه "محاكمة صورية".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيخبر مؤسسات أخرى - حال سؤاله في مؤتمر صحفي حكومي خاص بالوباء - أن بإمكانهم تنظيم "تجمعات وداع دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي"، قال جونسون إن "الأمر متروك للمؤسسات في هذا الشأن، وفقا لما تنص عليه القواعد التي تسمح لتلك المؤسسات بتحديد كيفية تنفيذ تلك القواعد فيما بينها".

كما أصر جونسون، أثناء الاستجواب، على أن حفل عيد ميلاده - الذي أقيم في يونيو 2020 تزامنا مع ذروة انتشار الوباء والتي غرمته الشرطة بسببها - كانت "ضرورة لأغراض العمل".