وزيرة خارجية ألمانيا تعلن تأييدها لمذكرة التوقيف الدولية بحق بوتين

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، تأييدها لمذكرة التوقيف الدولية التي صدرت مؤخرا بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم التهديدات الصادرة من روسيا.



وقالت بيربوك، خلال لقائها نظيرها المقدوني بويار عثماني، في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية، اليوم الخميس: "لا أحد فوق ميثاق الأمم المتحدة، لا أحد فوق القانون الإنساني الدولي، لا يمكن لأحد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون عقاب".



وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا: "لهذا السبب ندعم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمذكرة التوقيف".



وأكدت بيربوك، أن ألمانيا تدافع عن ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بشكل تام، والتي تم إنشاؤها لضمان عدم الإفلات من جرائم الحرب، وقالت: "أحيانا يستغرق ذلك وقتا، وأحيانا عقودا".



ومن جانبه، قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية، إن بلاده أدانت الحرب الروسية على أوكرانيا منذ البداية، وأرسلت مساعدات إنسانية وعسكرية لكييف.



وأضافت أن الحكومة في سكوبي انضمت لجميع حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.



وجدير بالذكر أن مقدونيا الشمالية تتولى حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.