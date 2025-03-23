أحمد السقا يكتب رسالة شكر لفريق مسلسل العتاولة 2 في أخر يوم تصوير

حرص الفنان أحمد السقا على كتابة رسالة شكر لفريق عمل مسلسله "العتاولة ٢" بمناسبة انتهاء التصوير اليوم.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنة وحضراتكم طيبين! رمضان قرب يخلص، والنهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل العتاولة 2، واحد من الأعمال اللي قريبة على قلبي جدًا لأسباب كتيرة وأهمها إنه أسعدناكم."

وتابع: "حابب أولاً أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر، وإن شاء الله نكون دايمًا عند حسن الظن. وكل الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على دعمهم الدائم والكبير لينا وللعمل."

وقال: "ممتن جدًا للمنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح، وأخويا وصديقي أنور الصباح."

وواصل: "أحب أعبر عن سعادتي بالعمل مع المخرج المتميز أحمد خالد والمؤلف مصطفى جمال هاشم، ومدير التصوير الرائع حسام حبيب، وأكيد مفيش أحلى من الشغل مع ناس خطيرة ولذيذة زي إخواتي وحبايبي طارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومدام فيفي عبده ونسرين أمين، وكل كاست العمل."

وختم كلامه: "ربنا يديم المحبة، وكل سنة وأنتم طيبين، وإلى اللقاء قريبًا على الشاشة الكبيرة."