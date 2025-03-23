 رئيس التشيك: يجب أن نكون جزءا من قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس التشيك: يجب أن نكون جزءا من قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا

براغ - د ب أ
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 12:36 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 12:36 م

أعرب رئيس التشيك بيتر بافيل، عن قناعته بأن القوات التشيكية يجب أن تكون جزءا من قوة حفظ السلام في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس التشيك، الذي قام بزيارة استمرت يومين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، في مقابلة مع موقع جيفروبيجسكا برافدا الإلكتروني، نشرت اليوم الأحد، حسب ما ذكرته إذاعة براغ اليوم.

وأضاف أن جمهورية التشيك جزء بالفعل من "تحالف الراغبين" وهي مجموعة من البلدان التي تناقش إمكانية نشر قوة حفظ سلام ومزيد من السبل لمساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا تم إيجاد إرادة مشتركة لنشر مثل هذه القوة، فإن جمهورية التشيك يجب أن تكون جزءا منها.

وتابع أن بهذه الطريقة فأن (القوة) تعمل أيضا على ضمان أمنها.

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