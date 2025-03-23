ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، خلال مطاردة ليلية، من ضبط سيارة نقل على الطريق السريع بمدينة طنطا، محملة بنحو 9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، كانت في طريقها للتهريب وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد بقيام أحد مهربي الدقيق البلدي المدعم بممارسة نشاطه خلال ساعات الليل، للهروب من الرقابة التموينية. وعلى الفور، تم تشكيل حملة برئاسة وكيل الوزارة، وبمشاركة هيثم علام، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد صلاح، مفتش التموين.

ونُصبت عدة أكمنة على الطريق السريع بدائرة مدينة طنطا، وأثناء المطاردة، تم ضبط سيارة نقل شيفروليه حمراء محملة بـ 174 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي يقارب 9 أطنان، من إنتاج شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، كما تم القبض على السائق.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ على الدقيق والسيارة والسائق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.