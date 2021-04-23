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توقعات بإعلان الطوارئ في المستشفيات الهولندية حال زيادة إصابات كورونا

الاغلاق في هولندا - ارشيفية
الاغلاق في هولندا - ارشيفية
أمستردام - د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 4:15 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 4:15 م

ذكر ديدريك جومرز، رئيس النقابة الهولندية للرعاية المركزة، اليوم الجمعة، أنه إذا لم تبدأ إصابات فيروس كورونا في التراجع قريبا في البلاد، فيمكن إعلان حالة طوارئ من "الكود الأسود" في المستشفيات.

وأضاف جومرز في حوار إذاعي أن العديد من المستشفيات في البلاد وصلت لأقصى قدراتها الاستيعابية لعلاج مرضى كوفيد-19.

وقال إن بروتوكول "الكود الأسود" يمكن أن يفرض على المنظومة الصحية أوائل الأسبوع المقبل بحد أقصى، وفيه تقنن الرعاية ويجب على المستشفيات تحديد من هم في حاجة أكثر للمساعدة.   

ومثل حالة الطوارئ تلك لم تحدث خلال تفشي فيروس كورونا في هولندا.

ونوهت المستشفيات إلى أنها ألغت بالفعل الكثير من العمليات الجراحية من بينها عمليات جراحية لمرضى السرطان والقلب.

وقال إن حدوث تراجع في الإصابات أمر متوقع في أوائل مايو جراء الزيادة في أعداد اللقاحات.

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