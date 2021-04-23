قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مقولة عدم ربط العلم بالقرآن خاطئة، مشيرًا إلى وجود معجزات علمية كثيرة في القرآن الكريم.

وأضاف موافي، في برنامج «ربي زدني علما»، الذي يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «الإعجاز رباني وليس قرآني كما يقال»، ذاكرًا أنه من ضمن المعجزات «الإسراء والمعراج» التي لم ينكشف تفاصيلها، فهي استثناء لكل قواعد العلم في وقت لم يكن فيه طائرات.

وأوضح أن قانون الخوف والرعب تم كسره في واقعة سيدنا موسى عندما أمر أمه برميه في البحر للحفاظ عليه، وهو ما يتضارب مع كل قوانين الخوف.

وذكر أن هناك سؤالًا حيره منذ أن كان عمره 10 سنوات حتى سن 18 سنة، وهو أليس كان من السهل وجود تفسير مع القرآن، ولكن الحكمة أنه صالح لكل الأزمان ليتم التعرف على المعاني والتفسيرات مع مرور السنوات، مؤكدًا أن العبادات مقدسة ولها حكمة.