هل خلع الأسنان نهار رمضان يبطل الصيام؟

يضطر البعض لخلع أسنانه خلال نهار رمضان، ويكون ذلك بسبب عدم القدرة على تحمل الألم أو للالتزام بمواعيد العيادات، ولكن فعل ذلك يجعل العديد منهم يفكر في مدى صحة الصيام بذلك اليوم، فهل خلع الأسنان نهار رمضان يبطل الصيام؟

ردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على هذا السؤال، موضحة أن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيء إلى الجوف.

وأكدت أن خروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم أيضًا، ولكن يجب على الصائم أن يتجنب ابتلاع الدم.

جدير بالذكر، أن الصائم يمكنه طلب فتوى خاصة من دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال كتابة السؤال وإدخال السن والبريد الإلكتروني، بعد الدخول على هذا الرابط

https://www.dar-alifta.org/ar/FatwaRequest.aspx?sec=fatwa&%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A

كما يمكن الاستعلام عن الفتوى المرسلة مسبقًا إلى الدار من خلال إدخال الكود الخاص بها بعد الضغط على هذا الرابط https://www.dar-alifta.org/AR/fatwaanswer.aspx?ID=