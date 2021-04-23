تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي، على ساحل البحر الاحمر، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 3ر5 ملايين حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة "رمان".



وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم في بيان له اليوم الجمعة، إنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 400ر383ر5 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة "رمان" جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل "ثمار الرمان".



كانت السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم اليوم الجمعة، حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.



وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "القرار سيبدأ سريانه في الساعة 9 صباحا من يوم الأحد المقبل، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة إلى المملكة".