نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 200.

وقال المكتب، إن جيش الاحتلال ارتكب 3025 مجزرة أسفرت عن استشهاد وفقدان حوالي 41 ألفًا و183 مواطنًا، مشيرًا إلى وصول 34 ألفًا و183 شهيدًا إلى المستشفيات، وتسجيل 7 آلاف مفقود.

وذكر أن حرب الإبادة أدت إلى استشهاد 14 ألفًا و778 طفلًا، و9752 امرأة، و485 من الطواقم الطبية، و67 من الدفاع المدني، و140 صحفيًا.

ولفت إلى استشهاد 30 طفلًا بسبب المجاعة، قائلًا إن 72% من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن حرب الإبادة أدت إلى إصابة 77 ألفًا و143 مواطنًا، مضيفا أن هناك 11 ألف جريج بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

وأفاد بوجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، لافتًا إلى تسجيل مليون و90 ألف حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح.

وذكر أن النزوح أدى إلى تسجيل 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي، محذرًا من أن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

وحذر من أن هناك حوالي 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.