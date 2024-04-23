البنك المركزي يجري تعديلا على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه

قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

واعتبارا من اليوم، سيتم إجراء العملية الرئيسية 7 أيام ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 247.29 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، ذكر البنك المركزي، في تقرير حديث له، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.528 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.104 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.

وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.424 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 6.548 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024.