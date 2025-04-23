ملك الأردن يؤكد لوفد أمريكي دعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي النائب حكيم جيفريز، ووفدا من النواب المرافقين له.

وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز آفاق التعاون.

وبالحديث عن مستجدات المنطقة، أكد الملك عبدالله ضرورة وقف الحرب على غزة، واستئناف إدخال المساعدات، والتوصل للتهدئة الشاملة، ودعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة في دعم جهود الاستقرار في الإقليم.

وحذر الملك عبدالله من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.