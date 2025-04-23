ولاية إسطنبول تعلن إصابة 151 شخصا بسبب الهلع من الزلزال

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أعلنت ولاية إسطنبول، مساء الأربعاء، إصابة 151 شخصا بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء التركية، في خبر عاجل لها.

وضرب زلزال عنيف صباح اليوم الأربعاء، سواحل منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول، بعد هزة أرضية متوسطة الشدة.

وبحسب موقع «زمان» التركي، ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة الأرضية الثانية وقعت على عمق 23 كيلومترًا، وبلغت شدتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

ووفق إدارة الطوارئ وقعت الهزة الأرضية الأولى على عمق 6.99 كيلومتر من سطح البحر، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبه، أوضح مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.