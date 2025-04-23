انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2%، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبدياً تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 3305.99 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.5% إلى 3331.10 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا" لـ «رويترز»، إن تلميحات ترامب بشأن استئناف المفاوضات مع الصين وتراجعه عن لهجته الحادة تجاه باول، شكّلت ضغوطاً على أسعار الذهب.

وارتفع الدولار والأسهم الأميركية مجدداً بعد تصريحات ترامب، التي خفّف فيها من حدة تهديداته تجاه الفدرالي، عقب أيام من انتقاده لعدم خفض معدلات الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه شدد على أن الاتفاق لن يُخفّض الرسوم إلى "الصفر".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتراجع، غير أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، متوقعاً أن تكون "مضنية".

وكان الذهب قد بلغ أمس الثلاثاء مستوى قياسياً جديداً هو الثامن والعشرون خلال هذا العام، مسجّلاً 3500 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى "جيه.بي مورغان" أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 933.72 دولار.